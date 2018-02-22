У Поцелуева моста «Лада» нырнула на тротуар и встали автобусы

В Адмиралтейском районе Петербурга утром 22 февраля на поребрике повисла легковушка.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением на повороте с набережной Крюкова канала на Большую Морскую улицу, съехал с дороги на тротуар и повис на поребрике. Другие очевидцы добавляют, что легковушке помог еще один участник ДТП.

Но самое «веселье» началось, когда на месте ДТП встал еще и автобус, полностью перегородив проезд. Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».