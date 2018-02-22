Ученые: Человечество победит алкоголизм через тысячу лет

Человечество сможет победить алкоголизм примерно через тысячу лет: к этому приведет мутация группы генов. К такому выводу пришли американские ученые.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution. Его авторы, Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт из Пенсильванского университета (США) изучили геномы более 2,5 тысячи испытуемых и выявили определенные тенденции. Так, они увидели пять мутаций, которые происходят с современным человеком. Например, у африканских популяций растет сопротивляемость организма к малярии, у европейцев наблюдаются модификации в аминокислотах и т. д.

Разглядели американские ученые и мутации в группе генов ADH. Эти гены «отвечают» за алкогольдегидрогеназу — фермент, запускающий окисление спиртов. В норме фермент расщепляет спирт постепенно, а при сбоях процесс ускоряется, вызывая тошноту от выпитого. Человек, испытывая непереносимость, перестает употреблять алкоголь.

Авторы исследования констатируют: мутаций генов ADH все больше, под воздействием положительного отбора эта вариация закрепляется в популяции. Она и сможет активировать в организме человека защиту от алкоголя. Измерив «скорость» мутаций, Джонсон и Войт предрекли полную победу над алкоголизмом примерно через тысячу лет.