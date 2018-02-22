Петербургские гребцы с интеллектуальными нарушениями впервые выступили на ЧР

Команда Санкт-Петербурга по академической гребле среди лиц с интеллектуальными нарушениями впервые выступила на чемпионате России по rowing indoor (гребля на специальных тренажерах в помещении) и показала достойные результаты.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», В Коломне, где проходили соревнования, состязались спортсмены из Московской области, Воронежа, Липецка, Костромы и Санкт-Петербурга.

Петербургская команда, которая впервые приняла участие во Всероссийских соревнованиях, выступила в категориях 500 м и 1000 м. В обеих дисциплинах Василий Коршун стал четвертым, уступив лишь доли секунды бронзовым призерам заездов. Также в десятку лучших на 500 м вошли: Андрей Толмачев (5 место), Иван Тупало (7 место), Дмитрий Кириченко (10 место). На 1000 м места распределились следующим образом: 5 место – Дмитрий Кириченко, 9 место – Андрей Толмачев, 13 место – Иван Тупало.

Старший тренер сборной Петербурга по пара-гребле Светлана Суворова отметила, что ребята выступили достойно и поблагодарила всех, кто помог гребцам получить этот важный опыт.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» также благодарит всех, кто помог собрать средства для оплаты транспортных расходов, проживания и питания спортсменов и тренеров во время соревнований.