За убийство водителя маршрутки в Петербурге ищут двух человек

В Петербурге уголовное дело о нападении на водителя маршрутки передается Следственному комитету. Правоохранители разыскивают двух человек.

Как стало известно «Фонтанке», после смерти 49-летнего водителя уголовное дело, возбужденное полицией по части 1 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», переквалифицируется на 4-ю часть той же статьи. Она предусматривает ответственность за смерть человека в результате избиения. Это уже подследственность Следственного комитета.

По данным «Фонтанки», после изучения видео и работы с очевидцами следствием разыскиваются два человека, которые участвовали в конфликте с водителем. Размещенная в Сети запись запечатлела развязку. Водитель, считая разговор оконченным, направился от пассажирской двери к кабине. От удара сзади он упал на асфальт и остался лежать. Подозреваемый подошел и с размаху нанес еще один удар – ногой в голову. Какое-то время он оставался у маршрутки, из нее выходили пассажиры, некоторые приближались к неподвижному водителю. Судя по кадрам, автор смертельных ударов был прилично одет, возможно, в костюм.

Видео: YouTube/Транспортный КОЛЛАПС г.Красное село

В восемь вечера 21 февраля автобус 449-го маршрута «Третьего парка» остановился на проспекте Ленина в Красном Селе. Водитель вышел из кабины, с ним затеяли спор два человека. Остальные пассажиры оставались в маршрутке. После избиения пострадавшего доставили в 26-ю горбольницу на улице Костюшко, сегодня около четырех утра он умер. В «Третьем парке» водитель работал с 2014 года, ему было 49 лет, осталась семья.