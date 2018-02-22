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22.02.2018 12:30

Экипажи новой экспедиции на МКС сдали предполётные экзамены

Экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) – основной и дублирующий – успешно сдали предполётные экзамены, сообщает 22 февраля госкорпорация "Роскосмос".
Экипажи новой экспедиции на МКС сдали предполётные экзамены
"Роскосмос"

"Двадцать первого февраля 2018 года в ЦПК (Центра подготовки космонавтов имени Гагарина) завершились комплексные экзаменационные тренировки (КЭТ) основного и дублирующего экипажей МКС-55/56… действия обоих экипажей МКС-55/56 и в первый, и во второй день КЭТ были высоко оценены экзаменационной комиссией, которая отметила профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки, слаженность и правильность их работы", — говорится в сообщении.

Согласно информации, во второй экзаменационный день основной экипаж МКС проходил тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз". В ходе сессии космонавты столкнулись с рядом нештатных ситуаций, в частности, с отказом основного блока акустики и авариями радиотехнических систем "КУРС-1" и "КУРС-2".

"Также экипаж успешно справился с неоткрытием клапана стравливания давления из бытового отсека при контроле герметичности люка, неликвидируемым пожаром в спускаемом аппарате на этапе расстыковки, проблемами в работе сближающего корректирующего двигателя и отказом закрутки спускаемого аппарата", — отмечается в сообщении.

Экипажи новой экспедиции на МКС сдали предполётные экзамены

Дублирующий экипаж, как сообщается, проходил экзамен на тренажере российского сегмента МКС. В рамках тренировки космонавты устранили отказ приемника УКВ1, нарушения в работе системы "Электрон" и ассенизационно-санитарного устройства, провели маневр увода МКС от космического мусора и отработали действия при возникновении неликвидируемого пожара на российском сегменте станции.

Днем ранее дублирующий экипаж сдавал экзамен на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз", а основной — на тренажере российского сегмента МКС. В ходе тренировок космонавты столкнулись с рядом нештатных ситуаций, с которыми успешно справились.

В состав основного экипажа МКС-55/56 входит космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Дублеры — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (США). Предполетная пресс-конференция с участием двух экипажей назначена на 22 февраля.

Старт следующей экспедиции к МКС на корабле "Союз МС-08" намечен на 21 марта с космодрома Байконур.


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