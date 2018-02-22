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22.02.2018 12:10

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию:

В Неаполь:

- рейс SU 2480 вылетает из Шереметьево в 8:10, прилетает в Неаполь в 11:00 (время местное);

- обратный рейс SU 2481 вылетает из Неаполя в 12:00, прилетает в Шереметьево в 16:30 (время местное);

В Верону:

- рейс SU 2482 вылетает из Шереметьево в 7:35, прилетает в Верону в 10:00 (время местное);

- обратный рейс SU 2483 вылетает из Вероны в 11:10, прилетает в Шереметьево в 15:30 (время местное).

Для Аэрофлота Италия традиционно является одним из наиболее популярных туристических направлений. Прямое сообщение с Вероной и Неаполем позволит приблизиться к культурному и художественному наследию Италии.

Верона особенно популярна у поклонников Уильяма Шекспира. Именно в этом городе развивалось действие трагедии «Ромео и Джульетта», там же находится так называемый «Дом Джульетты» – героини одноименной трагедии. Неаполь является третьим по величине городом Италии. Он знаменит своей барочной архитектурой и уникальными музейными коллекциями.

Путешествуя с Аэрофлотом, пассажиры получают доступ к обширной географии полетов альянса Sky Team, а также возможность удобных стыковок в аэропортах мира.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.

 


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