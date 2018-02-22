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22.02.2018 12:05

Город и ЛСР на следующей неделе подпишут договор о намерениях по «Охта-Модерну»

Группа компаний ЛСР и комитет по строительству Петербурга планируют на следующей неделе заключить договор о намерениях, в рамках которого застройщик начнет предварительную работу на площадке ЖК «На Охте («Охта-Модерн»)». На экспертизу уйдет 2 месяца, после чего компания намерена подписать полноценный договор подряда.

О результатах профильного совещания по завершению строительства комплекса «Фонтанке» 22 февраля рассказали в комитете по строительству. Управляющий "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад" Дмитрий Ходкевич отметил, что с понедельника компания начнёт проводить инженерно-техничную экспертизу, которая займёт около двух месяцев, и параллельно приступит к созданию договора подряда, в котором будут подробно прописаны все обязательства застройщика. Все предварительные работы будут проведены за счёт подрядной организации.

«По просьбе правительства Санкт-Петербурга выбрана именно компания ЛСР для достройки проблемного объекта, – заявил руководитель аппарата вице-губернатора Игоря Албина Алексей Золотов. – Мы уверены, что они смогут качественно и в установленный срок завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию один из самых длительных по продолжительности долгостроев нашего города». Окончание строительства находится на особом контроле Смольного и комитета по строительству в частности.

О том, что именно ЛСР будет достраивать 12-летний долгострой на Большеохтинском, «Фонтанка» писала на прошлой неделе  .

Справка:

Два корпуса на Большеохтинском должны были сдать еще в 2005 году, тогда их строил "ИВИ-93", впоследствии обанкротившийся. После этого на площадку зашел "Балтжилинвест", а потом нынешний застройщик "Питер Констракшн". В качестве бонуса за обязательство достроить дома он получил два выгодных участка на улице Беринга, 29, в 1,59 га, где собирался строить еще один апарт-комплекс "Башни Беринга". Сейчас "Питер Констракшн" сам находится в процедуре банкротства. 20 марта 2017 года петербургский бизнесмен Евгений Кривцов был арестован по делу о двойных продажах квартир в ЖК «Охта-Модерн» – оно возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие считает его одним из конечных бенефициаров фирмы «Питер-констракшн».

Предполагалось, что новому застройщику тоже могли бы предложить землю на Беринга, либо вернуть ее городу за долги "Питер Констракшн" по аренде, чтобы продать и тем самым изыскать средства на достройку "Охта-Модерна". Однако 12 февраля суд запретил Смольному расторгать договоры, наложив обеспечительные меры на эти участки в рамках банкротства компании.


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