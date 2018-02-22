В Петербурге пассажир убил водителя маршрутки

Полиция разыскивает преступника, напавшего на водителя маршрутки 449 на проспекте Ленина в Красном Селе. К утру 22 февраля мужчина скончался на руках у врачей. Подозреваемых нашли.

Трагедия же произошла вечером 21 февраля. О случившемся свидетельствуют записи камер видеонаблюдения: у дома 73 по проспекту Ленина из салона автобуса выходят водитель и пассажир. Пассажир начинает избивать водителя, свидетели даже не вмешиваются. Травмы оказываются смертельными.

В «Третьем парке» говорят, что мотивы и обстоятельства преступления расследует полиция. Сейчас коллегам предстоит найти семью погибшего и оказать помощь родственникам.

Подробности и видео – на «Водителе Петербурга».