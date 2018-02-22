Керлингистов Крушельницкого и Брызгалову официально лишили медалей Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля вынес официальное решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, пойманного на употреблении мельдония. Как говорится в заявлении на сайте CAS, спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил, поскольку сам признал свою вину.

Таким образом, он и его партнерша Анастасия Брызгалова, в паре с которой он завоевал бронзу в дабл-миксте, лишены медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Отмечается, что в дальнейшем дело спортсмена будет рассматриваться Всемирной федерацией керлинга (WCF). Пока Крушельницкий временно отстранен от соревнований.

Ранее керлингист заявил, что добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил. Позже президент Российской федерации керлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что это не означает признание вины, а работа по защите российского спортсмена будет продолжена. Просто в данный момент российская сторона не успевает собрать доказательства.

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.