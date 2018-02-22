Белый дом возложил на Россию и Сирию ответственность за смерть жителей Восточной Гуты

США осудили атаки на сирийцев в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, и возложили ответственность за гибель мирного населения на Россию и Сирию. Как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, опубликованном NBC 21 февраля, «США решительно осуждают недавние атаки на сирийцев в Восточной Гуте, проводимые Россией и режимом Асада». Выражая соболезнования семьям погибших, Соединенные Штаты призвали осудить атаки на Восточную Гуту всё мировое сообщество: «Режим Асада должен прекратить новые злодеяния, а Россия и Иран — прекратить подстрекать Дамаск к этому»

Восточная Гута – пригород Дамаска, находящийся под контролем сил, оппозиционных режиму президента Башара Асада. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах мирного населения и достигнутых договоренностей о прекращении огня. Так, согласно сообщению Госдепа США от 21 февраля, за двое суток от ударов правительственных войск в Восточной Гуте погибло не менее 100 человек.

По утверждению российской стороны, 20 февраля из Восточной Гуты был произведен обстрел ​российского Центра примирения враждующих сторон в Дамаске.