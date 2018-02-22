Федерация керлинга: Крушельницкий вернет медаль, но это не значит признание вины

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев 22 февраля объяснил решение отказаться от слушаний и вернуть бронзовую медаль, ранее завоеванную Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте.

«В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли. После общения в Пхенчхане с российскими и иностранными юристами, консультациями с экспертами в России и Европе, мы пришли к пониманию, что реальных шансов получить положительное решение на слушаниях в CAS, назначенных на 22 февраля, – нет. К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придётся расстаться. Очень надеюсь и верю, что – временно», – цитирует Свищева Sports.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

По словам президента Федерации керлинга, по этим же причинам было принято решение отказаться сейчас от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят. Это, прежде всего, реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьезной работы. МОК и Оргкомитет «Пхенчхан-2018» подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования. Сейчас мы готовим официальные запросы. Честно говоря, я удивился такому отношению. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», – подчеркнул Свищев.

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга. Однако позже сам спортсмен отказался от слушаний, согласившись с формальным нарушением антидопинговых правил, после чего вернул награду.