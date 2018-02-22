Объём банковских вкладов россиян за год вырос на 1,79 триллиона рублей

Объем средств россиян в банках по итогам 2017 года вырос на 1,79 триллиона рублей и составил 25,99 триллиона рублей. Об этом 22 февраля сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Объем средств населения в банках увеличился на 1787,1 млрд руб. (в 2016 году — на 981,2 млрд руб.), до 25 987,4 млрд руб. В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки – 8,6% (в 2016 году — 4,2 и 9,2% соответственно)», — говорится в сообщении АСВ.

В агентстве добавили, что объем средств индивидуальных предпринимателей в банках по состоянию на 1 января 2018 года составил 459,5 миллиарда рублей.