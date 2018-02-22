Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовые медали Олимпиады-2018

Петербургские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане. Как 22 февраля сообщил телеканал «Россия 1» со ссылкой на пресс-секретаря Федерации кёрлинга России Валентину Паринову, это было неизбежно в любом случае.

«Даже если бы состоялся суд, в любом случае было бы принято решение о заборе медалей. Но, поскольку мы не можем не признать тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали соответственно отдаём. Все решения о дисквалификациях возлагаются на Международную федерацию кёрлинга, а дальше все будут стараться очистить его доброе имя», — заявила Паринова.

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба «B» 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга. Однако позже сам спортсмен отказался от слушаний, согласившись с формальным нарушением антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение сегодня в течение дня.

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой принесли России первую олимпийскую награду по керлингу, получив бронзу в дабл-миксте.