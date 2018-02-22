«Поясни за шмот» стало уголовным делом

После статьи «Фонтанки» об избиении школьников за «неправильную» одежду прокуратура начала проверку в школе №391 Красносельского района Петербурга. Об этом сообщает сайт ведомства 21 февраля.

Как ранее писало наше издание, подростки из школы №391 выложили в соцсеть ролики с избиениями ровесников. Видео опубликовали в группе «Отжатый шмот». Нападавшие считают себя блюстителями моды и с помощью кулаков наказывали школьников за одежду дорогостоящих брендов. Несколько подобных акций «модный патруль» провёл в феврале этого года.

Действия подростков квалифицировали как хулиганство и побои. Возбуждено уголовное дело.