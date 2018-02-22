Суд в Тосно решит, освободить ли местного жителя, задержавшего за педофилию петербуржца

Судья Тосно решит, освободить ли задержавшего за педофилию петербуржца.

Тосненский суд рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте 37-летнего местного жителя. Мужчине вменяют разбой, совершенный в отношении петербуржца. «Фонтанка» узнала, что 6 февраля ныне подозреваемый подкараулил, задержал, связал и доставил в полицию жителя Северной столицы , заманившего 14-летнюю школьницу в салон своей машины.

По информации нашего издания, 22 февраля в десять часов утра в Тосненский районный суд Ленобласти из изолятора временного содержания доставили 37-летнего жителя Тосно Дмитрия Мясникова. Следственный отдел УМВД по Тосненскому району вменяет ему часть вторую статьи 162 УК РФ – «Разбой, совершенный с применением оружия». Это уже второе рассмотрение меры пресечения в Тосненском суде. Первое состоялось 16 февраля, а судья отказал в аресте, продлив срок процессуального задержания.

Само событие произошло 6 февраля. А началась же история несколькими днями ранее. По предварительной информации, тогда к 14-летней школьнице из Тосно на страницу «ВКонтакте» постучался незнакомый взрослый, а потом он предложил ей 10 тысяч рублей за интим. Девчонка рассказала об этом хорошо знакомому соседу Дмитрию Мясникову. Тот решил лично расправиться с гостем из Сети.

Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля несовершеннолетняя сделала вид, что согласилась, и встретилась с петербуржцем. Сегодня в материалах проверки Следственного комитета Тосненского района указано, что в салоне к девочке он начал приставать, после чего она выскочила, а в этот момент к ним и подъехал Дмитрий Мясников. Он задержал петербуржца, связал его и доставил в полицию.

Вначале все шло предсказуемо. В отношении задержанного началась доследственная проверка, которая в перспективе может привести к возбуждению уголовного дела по статье 135 УК – «Развратные действия». Так или иначе, через сутки его отпустили. А вот Дмитрия Мясникова задержали.

Подробности этой редкой истории читайте в материале 47news – «Педофила ловили, да недовыловили».