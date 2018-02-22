Погоня в центре Петербурга: нарушитель пытался ударить полицейского при понятых

Погоня за 25-летним нарушителем ПДД в Адмиралтейском районе Петербурга началась в первом часу ночи у дома 99 по набережной Обводного канала. Водитель «Шкоды Октавии» не захотел останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Потом на глазах у полицейских дважды не глядя проехал на красный и устроил ДТП на Загородном проспекте. Тут же был задержан при попытке бегства. Задержание сопровождалось нецензурной бранью.

Уже оказавшись в патрульной машине ДПС, неадекват, оказавшийся пьяным, умудрился извернуться, просунуть ногу между сиденьями и попытаться пнуть инспектора в присутствии понятых. Итогом ночной прогулки для водителя стали пять протоколов КоАП и потенциальное уголовное дело.

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