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22.02.2018 10:15

«Зенит» по заветам Путина

Борьба президента с тренерским штабом, сорванные переговоры и многочисленные аренды: в последний день трансферного окна «Фонтанка» проводит ревизию зенитовским футбольным активам и пытается взглянуть в будущее с оптимизмом.
«Зенит» по заветам Путина
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Чистка

Началось все в первый рабочий день основной команды: «Фонтанка» уже писала, как прогремел 15 января список футболистов, улетевших на сборы в ОАЭ. Напомним, тогда по решению тренерского штаба дома остались сразу пять русских игроков основного состава, некоторые из которых незадолго до того так-то планировали поучаствовать в домашнем чемпионате мира. В середине января в подвешенном состоянии остались Артем Дзюба, Олег Шатов, Михаил Кержаков, Иван Новосельцев и Александр Анюков. Уже по ходу первого сбора Манчини назвал это решение «техническим» и отметил, что он не обязан ничего объяснять журналистам. Агент Шатова Кахор Муминов в интервью спортивной газете с петушком на первой полосе отмечал, что президент клуба Сергей Фурсенко «до последнего боролся за Олега с тренерским штабом», но, судя по всему, достаточных аргументов не нашел. 

Как мы уже писали, судьбы у футболистов сложились по-разному. Дзюба и Новосельцев отправились в аренду в тульский «Арсенал», Шатов — в аренду в «Краснодар». Дзюба аккуратно высказался, что, мол, много чего внутри бурлило, но уже все в прошлом, пора за работу. Шатов заплатил 25 миллионов рублей за право перейти в аренду и еще 10 ему придется заплатить, если он решится сыграть против «Зенита» на «Санкт-Петербург Арене». Все трое вернутся в расположение команды уже в середине мая, и на горизонте очередная серия эпоса «Манчини в левом углу ринга, Дзюба-Новосельцев-Шатов — в правом». 

В «Зените-2» на конец февраля окончательно прописались Анюков с младшим Кержаковым. Ветеран российского футбола в целом и «Зенита» в частности подписал новый контракт до лета 2019 года, стал играющим тренером и из обороны переместился на позицию нападающего. Это революционное нововведение стало одним из первых решений начинающего тренера Константина Зырянова. Кержаков принял участие в обоих тренировочных сборах «Зенита-2», но на поле в товарищеских матчах появился только один раз, против «Спартака» из Юрмалы. В настоящий момент брат лучшего бомбардира в истории российского футбола — один из нескольких вратарей, с которыми в «Зените-2» работает Юрий Окрашидзе.

Также в аренду отправились Кристиан Нобоа и Дмитрий Богаев. У воспитанника петербургского футбола, возвращенного из «Тосно», шансов пробиться в основу было немного, он их предсказуемо и не получил. Уже в январе Богаев полетел в аренду в хабаровский СКА, который по итогам сезона неизбежно покинет Премьер-лигу. Нобоа покупался из «Ростова», где до возвращения в «Зенит» трудился ныне покойный (светлая память) Константин Сарсания, покупался явно не на скамейке сидеть, но шанса, как и Богаев, не получил: сын руководителя эквадорского ВМФ выходил на поле считаное количество раз, весь январь грустил в интервью, заикался об аренде в родной «Эмелек» из Гуаякиля и в итоге, будем надеяться, обрел спортивное счастье у своего футбольного отца Курбана Бердыева в не менее родном «Рубине». Итого за два трансферных окна «Зенит» покинули 17 футболистов. 

Кто на новенького

Еще в конце лета Манчини говорил о том, что он доволен результатами работы селекционного отдела, но все-таки двух игроков с российским паспортом ему не хватило. Напомним, к тому моменту «Зенит» приобрел 14 человек. Январь в клубе начался с новостей о том, что тренерский штаб требует еще футболистов, и новости эти, как говорили собеседники «Фонтанки», у руководства клуба вызвали недоумение. Желание увидеть в «Зените» еще российских футболистов — якобы по требованию Путина – Манчини озвучил еще раз на сборах в Эмиратах, и в итоге в день первого официального матча петербургского клуба в 2018 году в Петербург из Казани перебрались ингуш Магомед Оздоев и татарин Эльмир Набиуллин. 

Отдел спорта «Фонтанки» опасается, что слова президента России, сказанные 3 октября 2017 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта, итальянскому тренеру перевели … м-ммм… не совсем точно, и считает своим долгом напомнить эти слова: «Молодец, Сергей. Истинно русская игра футбол. 8 иностранцев бегает на поле в Лиге Европы, за «Зенит» играют. Во молодец. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали». Где в этих словах призыв покупать русских игроков — для нас загадка. 

Еще в декабре в «Зенит», предваряя прощание с Дзюбой, перешел схожий по антропометрии Антон Заболотный из «Тосно». Воспитанник московского ЦСКА вместе с выпускником зенитовской Академии Евгением Марковым составил в «Тосно» мощный дуэт и, скажем так, в не в самом богатом клубе из Ленинградской области был одним из главных трансферных активов. Любопытно, что переход Заболотного якобы остановил сделку по переходу в «Зенит» одного из лучших нападающих российского чемпионата Федора Смолова. По слухам, «Зенит» уже договорился о сумме с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и шли переговоры о графике траншей; параллельно «Зенит» договорился с Заболотным, о чем узнал одноклубник по «Тосно» Владимир Быстров, до того выступавший за «Краснодар»; Быстров сообщил о переходе конкурента по группе атаки Смолову, и сделка в итоге отменилась. 

Понятно, что каким будет будущее новичков в «Зените», сейчас не скажет никто. Вон, Нобоа в Петербург переезжал тоже с определенными планами. Точно одно: у всех троих российские паспорта. За Заболотного говорит то, что Манчини выпустил его на поле в первом матче против «Селтика» одновременно с Александром Кокориным и Эмилиано Ригони, то есть такая схема в голове у главного тренера есть. Набиуллина хотел купить еще Андре Виллаш-Боаш, но тогда в «Рубине» отказались, указывая на загубленную футбольную карьеру Павла Могилевца. Сейчас Набиуллин выглядит скорее инвестицией в ближайшее футбольное будущее: с высокой долей вероятности летом «Зенит» покинет капитан Доменико Кришито, и позиция левого защитника окажется вакантной. 

Вот как Оздоев будет пробиваться в стартовый состав — пока загадка. Мы беседовали с экс-президентом столичного «Локомотива» Николаем Наумовым, который в свое время присмотрел юного Магомеда в киевском «Динамо», и Николай Алексеевич абсолютно убежден, что по футбольным навыкам  Оздоев может конкурировать с Леандро Паредесом, Матиасом Краневиттером, Далером Кузяевым и Александром Ерохиным. К слову, на Оздоева в свое время обращал внимание еще Лучано Спаллетти.

Активы

Финал нашей трансферной докладной мы хотели прожить в мажоре. В середине февраля мы с коллегами решили подсчитать, а сколько всего игроков находится у «Зенита» в разнообразных арендах. Ведь природа аренд конечна, рано или поздно эти футболисты вернутся. Мы подсчитали и порадовались: помимо пятерых молодых людей, ушедших в аренды в это окно, теоретически на балансе у «Зенита» есть аж еще одна команда. Смотрите: Луиш Нету («Фенербахче»), Евгений Чернов («Тосно»), Ибрагим Цаллагов («Динамо»), Эрнани («Сент-Этьен»), Артур Юсупов («Ростов»), Александр Рязанцев («Амкар»), Роберт Мак («Панатинаикос»), Лука Джорджевич («Арсенал»). Есть молодые вратари Максим Рудаков (ХИК) и Игорь Обухов («Тюмень»), с Богаевым в СКА проводит время Иван Карпов, Артем Вяткин — в «Лахти», Сергей Зуйков — в Томске, Алексей Исаев — в «Енисее». С учетом свежей пятерки в сумме — 19 человек. 

Трансферное окно согласно регламенту Российской футбольной премьер-лиги закрывается  в полночь 22 февраля, следующее откроется уже летом, после чемпионата мира по футболу. 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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