В Петербурге — очередное «сосулечное» дело

Очередное уголовное дело после падения сосульки на голову прохожей возбуждено в Петербурге. Об этом сообщает прокуратура города 22 февраля.

По данным ведомства, происшествие случилось 12 февраля на Большой Зелениной улице, 31: наледь со строительных лесов задела проходившую мимо женщину — та получила сотрясение головного мозга.

По факту организовали прокурорскую проверку, которая установила: капремонт фасада в доме проводило ООО «Реставратор». На фирму и возложили ответственность.

«Подрядная организация не обеспечила безопасное производство работ, что повлекло последствия в виде черепно-мозговой травмы потерпевшей», – заявили в надзорном ведомстве.

21 февраля в отношении неустановленных лиц из числа работников «Реставратора» возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По той же 238-й статье ранее возбудили дело после падения сосульки на 10-летнего сына сотрудницы прокуратуры на улице Адмирала Коновалова. А гибель пенсионерки на Васильевском острове и травмирование мужчины на Чапаева расценили как преступную неосторожность.