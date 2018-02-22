«Пушкинскую» вернули пассажирам, зато проверяют «Девяткино»
Конечная станция красной ветки метро на севере Петербурга закрыта на проверку утром 22 февраля. При этом после получасового перерыва снова доступен для пассажиров вестибюль «Пушкинской».
Как сообщили в пресс-службе подземки, с 9:34 горожан не пускают на станцию метро «Девяткино». Оперативные службы проводят проверку после сообщения о бесхозном предмете. Поезда следуют по красной ветке до «Гражданского проспекта».
Тем временем с 9:40 после проверки на вход и выход открыли «Пушкинскую». Взрывоопасных веществ на станции не обнаружили.