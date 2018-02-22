У жителя Подмосковья изъяли 900 боеприпасов

Подпольное производство оружия и наркотиков обнаружили в Подмосковье. Наркотики изымали килограммами, а счет боеприпасов шел на сотни.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по Московской области 22 февраля, оперативники наведались домой к мужчине 36 лет. Визит оказался «урожайным». В квартире обнаружили автомат и пулемет Калашникова, пистолет Макарова и 900 боеприпасов. Там же были установлены станки для производства и ремонта оружия, а также приспособления для изготовления наркотиков. Нашлись и 2,5 килограмма «прессованного коричневого вещества».

Операция проводилась в загородном доме подозреваемого в Одинцовском районе Московской области сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ. По факту возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и незаконном производстве наркотиков.