Петербурженку вразумляли двумя выстрелами в голову

Скандал между гражданскими супругами перерос в вооружённый конфликт в Московском районе Петербурга 21 февраля. Пострадавшая в тяжёлом состоянии в больнице, стрелявший задержан полицией.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около 10 утра в квартире второго корпуса 19-го дома по улице Варшавской возникла ссора. Когда у 39-летнего гражданина Украины закончились аргументы, он направил на сожительницу травматический пистолет, дважды нажал на курок и покинул квартиру.

26-летнюю петербурженку с черепно-мозговой травмой, с ранением правой теменной области доставили в больницу. Врачи оценили её состояние как тяжёлое.

Полиция задержала стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.