В центре Петербурга уходивший от погони водитель устроил ДТП и ударил полицейского

Ночь 22 февраля выдалась бурной для неадекватного водителя, разъезжавшего по Адмиралтейскому району Петербурга. Мужчина нарушил правила дорожного движения и устроил догонялки с полицией. Проехав по Бронницкой улице, он выехал на Загородный проспект, но не справился с управлением: машина врезалась в столб.

Дальше бежать пришлось пешком. Разгоряченный водитель умудрился ударить инспектора ГИБДД, но все же был задержан.

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