В Сети появилось видео новейших российских истребителей в Сирии

Видео пролёта новейших российских истребителей в Сирии появилось в социальных сетях. Кадры опубликованы в Twitter Wael Al Hussaini 22 февраля.

На записи видны два самолёта с выпущенными шасси, а также маневрирующий рядом Су-35. Отметим, что качество видеосъемки не позволяет однозначно опознать тип боевых машин, заходящих на посадку.

Пользователь утверждает, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения Су-57, которые он якобы и запечатлел при посадке. Также он добавляет, что в Сирию перебросили четыре истребителя Су-35 и четыре штурмовика Су-25.

