В Сети появилось видео новейших российских истребителей в Сирии
Видео пролёта новейших российских истребителей в Сирии появилось в социальных сетях. Кадры опубликованы в Twitter Wael Al Hussaini 22 февраля.
На записи видны два самолёта с выпущенными шасси, а также маневрирующий рядом Су-35. Отметим, что качество видеосъемки не позволяет однозначно опознать тип боевых машин, заходящих на посадку.
Пользователь утверждает, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения Су-57, которые он якобы и запечатлел при посадке. Также он добавляет, что в Сирию перебросили четыре истребителя Су-35 и четыре штурмовика Су-25.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
Справка:
Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого. До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50. Самолёт разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов. Серийные поставки Су-57 в строевые части намечено начать в 2018—2019 гг.