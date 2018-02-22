Amnesty International раскритиковала ситуацию с правами человека в России

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в России ухудшилась ситуация с правами человека в 2017 году. Доклад опубликован на сайте организации 22 февраля.

«Вводились все новые ограничения свободы выражения мнений, объединений и мирных собраний. Продолжилось притеснение и запугивание правозащитников и независимых НКО. Культурные права ограничивались, в том числе из-за давления и самоцензуры», — говорится в докладе.

Также в докладе затрагиваются темы притеснения религиозных меньшинств в России, притеснение представителей ЛГБТ-сообщества, ущемление прав на свободу и собрания, а также декриминализация домашнего насилия.