Развернувшийся из-за тумана рейс из Дубая ожидают в Пулково к обеду

После вынужденной ночёвки в Москве пассажиры борта авиакомпании Azur Air всё ещё ожидают отправления в Петербург.

В ночь на 22 февраля из-за тумана самолёт Azur Air отправился вместо Северной столицы в сторону Москвы и приземлился в Домодедово. По данным аэропорта Пулково, петербуржцы вернутся домой не раньше часа дня. Вылет судна назначен на 11:30. Таким образом, задержка составит 13 часов.

С опозданием приземлился в Петербурге ещё один борт Azur Air из Нячанга. По данным онлайн табло аэропорта, самолёт ждали в 6:30, пассажиры ступили на землю в 8:30.

В пресс-службе Пулково «Фонтанке» объяснили, что аэропорт работает в штатном режиме, ограничений из-за погоды не вводилось, а решение о переносе посадки принимает в каждом конкретном случае командир воздушного судна.