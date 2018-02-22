Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе. Как сообщило ведомство на официальном сайте 22 февраля, число случаев заболеваний корью в Европе по итогам 2017 года выросло в 3 раза и составило более 21 тысячи случаев инфекции.
Как отмечается в сообщении, эпидемическое неблагополучие по кори фиксируется в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине. В Великобритании в январе британский Минздрав заявил, что вспышка кори была зафиксирована в шести регионах страны. Также в ведомстве королевства отметили, что в Британию с высокой температурой въезжали лица из Румынии, Германии и Италии. В США в Центре по контролю за заболеваниями из-за вспышки кори в Сербии посоветовали своим гражданам не посещать эту страну, не сделав вакцину от этого вируса.
В Роспотребнадзоре попросили российских граждан обратить внимание на эту информацию и учитывать данную ситуацию при планировании поездок.
Справка:
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. При заражении этим вирусом температура тела человека может достигать до 40,5 градусов по Цельсию. Также у больного воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, а на коже выступает сыпь.