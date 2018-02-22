На Северо-Западе России объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов

Оранжевый уровень опасности объявлен в большинстве регионов Северо-Запада России из-за морозов. В список субъектов, где очень холодная погода несет потенциальную угрозу, 22 февраля вошел и Петербург.

Прогностическая карта предупреждений для СЗФО публикуется на сайте Гидрометцентра России. В четверг все регионы округа, кроме Мурманской области, окрашены в оранжевый цвет. Это значит, что погода опасна. Причина — очень низкие температуры.

Сейчас в Северной столице минус 18 градусов. В ближайшие два дня в городе на Неве не потеплеет.