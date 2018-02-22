Съехавший в переход на «Московской» водитель наездил на уголовное дело
В отношении эпатажного петербургского пенсионера возбуждено уголовное дело. Съезд на SsangYong в переход на станции «Московская» расценили по статье «хулиганство». Об этом стало известно 22 февраля.
Помимо уголовного преследования мужчине грозит и административное наказание.
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Напомним, инцидент произошел днем 21 февраля. Мужчина, находясь за рулем внедорожника очутился в подземном переходе на Московском проспекте. Чудом обошлось без пострадавших.