В здание посольства США в Черногории бросили гранату

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в Черногории. Об этом сообщили местные власти в Twitter 22 февраля.

В сообщении отмечается, что в сторону американской дипломатической миссии в Подгорице полетела граната. После чего мужчина погиб на месте также от взрыва. Мотивы его поступка выясняются. Здание оцеплено специальными службами. По предварительной информации, никто не пострадал.

Посольство США в Черногории объявило угрозу безопасности гражданам Соединенных Штатов, сообщается на сайте американской дипломатической миссии. Ведомство попросило не находиться на территории около здания, избегать мест скопления людей, в том числе демонстрации, и исполнять указания местный властей, а также предпринимать меры для личной безопасности.