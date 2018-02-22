В CAS рассказали, когда вынесут решение по делу Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, сдавшего положительный допинг-тест на мельдоний, 22 февраля. Об этом заявила пресс-служба суда.

«Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте в течение дня», — говорится в сообщении.

Ранее сам Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», – заявил он.

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой принесли России первую олимпийскую награду по керлингу, получив бронзу в дабл-миксте.