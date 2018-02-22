Российским военным выдают телефоны за 115 тысяч рублей

Российские военнослужащие получили защищенные отечественные мобильные телефоны М-663С «Атлас». Гаджеты стоимостью 115 тысяч рублей выдали офицерам, допущенным к документам «особой важности».

Подробности 22 февраля сообщает РБК со ссылкой на «Известия». Известно, что военным передали телефоны в конце 2017 года. Аппараты позволяют выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций через гражданские сети, в том числе и за границей. Устройство может работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Кроме того, он сможет принимать звонки, если его погрузить в воду на один метр. Голосовая связь осуществляется по каналу с криптографической защитой.

М-633С «Атлас» были изготовлены госпредприятием «Научно-технический центр «Атлас». На устройствах установлены российские комплектующие, а также отечественная операционная система. М-633С является модифицированной моделью GSM-телефона SMP-АТЛАС/2, который выпускается для гражданских нужд. Телефон для военных защищен от физического воздействия и помещен в металопластиковый корпус сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Экран у телефона цветной, а внутри встроен MP3-плеер. Вес телефона — 130 грамм. Он выпускается ограниченной партией, около 100 штук в год, и каждый собирается вручную.

Министерство обороны планирует тратить на защищенные переговоры 24 миллиона рублей в год.