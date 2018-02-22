Измученный ожиданием наследства петербуржец задушил родную тетю

В Петербурге расследуется убийство 90-летней пенсионерки. Подозревают ее племянника, стоявшего первым в очереди на наследственную квартиру в центре города и утомившегося отсчитывать тетины юбилеи.

Как стало известно «Фонтанке», к 22 февраля оперативные подразделения полиции получили ориентировку с указанием детальнейших примет 52-летнего петербуржца, бесследно пропавшего одновременно с гибелью своей престарелой тети. Тело 90-летней пенсионерки с признаками удушения нашли в квартире дома на углу проспекта Чернышевского и улицы Чайковского. Дело об убийстве (статья 105 УК) было возбуждено 15 февраля 2018 года, но, как установила экспертиза, смерть наступила 12-го. Судебные медики определенно вывели насильственный ее характер. Следов пальцев на шее женщины не нашли, но внешнее воздействие с помощью неустановленного предмета, имеющего довольно обширную площадь приложения силы и, соответственно, оставляющего меньший след, зафиксировано. Будто бы преступник хотел сымитировать смерть от естественных причин. Расчет, вероятно, строился на возрасте погибшей.

По данным «Фонтанки», наследником имущества пенсионерки был один человек — и это исчезнувший племянник. Он родился в городе Волжский Волгоградской области, но полтора года назад переехал в Петербург для постоянного проживания, и тетя зарегистрировала его в своей квартире на Чернышевского. Вероятно, она надеялась на отзывчивость родственника и его помощь.

У Следственного комитета есть основания полагать, что кардинальное решение квартирного вопроса племяннику нашептала близкая подруга. Она тоже пропала после убийства. Ее описание, вплоть до вязаной шапки с узором, включили в ориентировку.