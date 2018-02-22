Туман развернул в Москву петербургский рейс из Дубая

Возвращение петербуржцев домой из Дубая бортом авиакомпании Azur Air ночью 22 февраля отложила погода в Северной столице.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной аэропорта Пулково, самолёт развернулся в Домодедово из-за низкой видимости в Петербурге. Судя по треку борта на портале «Flightradar» туман заставил пилота сменить курс над Валдаем. На 01.10 он ожидал посадки в Домодедово. По данным табло аэропорта, приземлиться в Петербурге самолёт должен в половину четвёртого ночи, с задержкой на два с половиной часа.

Напомним, утренний туман развернул борт «Саратовских авиалиний». Его также отправили в Домодедово. Вечером из-за тумана петербуржцы подумали, что на ЗСД отключилось электричество.