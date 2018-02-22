СМИ: Путин выступит с посланием ко «всему гражданскому обществу», а не только к «пиджакам»

Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию не из Кремля, а из Большого Манежа.

Об этом пишет 21 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что послание пройдет 1 марта. Избирательная кампания внесет коррективы в послание. Путин не будет рассказывать о планах на ближайший год (как это происходит обычно), а «охватит весь шестилетний период», – говорят собеседники «Коммерсанта» в администрации президента.

Также могут изменить и место проведения послания — вместо Георгиевского зала Кремля им станет Большой Манеж. Это подчеркнет «иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам»», – пояснил источник издания. На оглашение послания пригласят не только членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Точный список приглашенных пока неизвестен, однако, скорее всего, в него войдут доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина. Правда, не в этом качестве, а как «общественные деятели», поскольку официально послание — не предвыборная акция, а «рабочее мероприятие президента».