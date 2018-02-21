Патриарх Кирилл: «Люди больше всего грешат языком»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пустословие — один из опаснейших пороков, который «вредит душе человека и его психическому состоянию».

Как пишет 21 февраля РБК, после службы в храме в Новоспасском монастыре Москвы патриарх рассказал, что люди «больше всего грешат языком». «Если сравнить пустословие с иными грехами, то по своему месту в жизни оно обычно занимает первое место», — приводит издание слова Кирилла.

По словам предстоятеля русской православной церкви, от пустословия разрушается внутренний мир человека. Он уточнил, что у каждого был опыт общения, который оставил после себя только «тяжесть на сердце, раздражение, осуждение». Лучшим способом решения проблемы патриарх считает молчание.