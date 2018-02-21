Transparency International: Россия в индексе восприятия коррупции сравнялась с Папуа-Новой Гвинеей

Россия третий год подряд набирает 29 баллов в индексе восприятия коррупции, который составляет организация Transparency International. Ноль в нем означает «ужасающее положение».

Новый рейтинг, подводящий итоги 2017 года, опубликован на сайте организации 21 февраля. В списке Россия занимает 135-е место, тогда как в 2016 году была на 131-м. Однако распределение порядка в рейтинге связано с изменением положения других стран — РФ третий год подряд набирает одно и тоже количество баллов — 29. Такой же результат у Доминиканской республики, Гондураса, Кыргызстана, Лаоса, Мексики, Папуа–Новой Гвинеи и Парагвая. Украина в этом году улучшила показатель на один пункт, хотя в прошлом была в том же положении, что и Россия.

Отметим, что высшего балла, 100 очков, не набрала ни одна из стран — максимальные результаты у Новой Зеландии и Дании — 89 и 88 баллов соответственно. Хуже всего дела обстоят в Сомали, у этой страны всего 9 баллов.

Индекс восприятия коррупции составляется на основе опросов, в которых участвуют бизнес и эксперты в различных отраслях. «Целый ряд громких коррупционных дел в России, в том числе суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и над бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какие-то подвижки в противодействии коррупции», – отмечают в российском Transparency.