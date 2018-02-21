Россия требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя попросил созвать экстренное заседание Совбеза организации по ситуации в Восточной Гуте в Сирии.

Как пишет 21 февраля «Коммерсантъ», свое заявление Небензя сделал в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на встрече, посвященной миру и безопасности.

«Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее», – цитирует Небензю издание.

Напомним, 20 февраля боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ — прим. ред.) обстреляли здание российского Центра по примирению враждующих сторон в центре Дамаска. После этого началась эскалация напряженности в Восточной Гуте, расположенной неподалеку от сирийской столицы. Обеспокоенность в связи с этим выразила представитель Госдепа США Хизер Науэрт. По информации Штатов, авиаудары в Восточной Гуте уже привели к гибели 100 гражданских лиц в течение последних двух суток.