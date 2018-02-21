Беглый ресторатор Орлов задержан на границе

На российско-грузинской границе задержан 45-летний ресторатор и дизайнер Михаил Орлов. Приговоренный к трем годам колонии, он был объявлен в федеральный розыск. История с бегством в Израиль на частном самолете, кажется, была искусной маскировкой.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 21 февраля, Орлова задержали на российской стороне при попытке пересечь границу с Грузией по чужому паспорту. По предварительной информации, документ настоящий, принадлежит другу ресторатора.

В базу федерального розыска петербуржец Михаил Орлов попал 14 февраля, когда в Ялтинском городском суде был оглашен приговор по делу о гибели двух посетителей местного заведения Barfly. Орлову назначили наказание — три года колонии общего режима. Суд постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест и взять под стражу немедленно, в зале. Но ресторатор отсутствовал. Выступив с последним словом утром, за несколько часов до оглашения, он исчез из суда.

Отсутствие Михаила Орлова на приговоре вынудило судью Сергея Смирнова вынести дополнительное постановление — об объявлении в федеральный розыск.

Адвокат Анна Яшина не подтвердила «Фонтанке» задержание подзащитного, но и опровергать не стала.

«Пока ничего конкретного сказать не могу», – ответила она.

Через три дня после приговора, 17 февраля, на странице Орлова в Facebook появилась его фотография на фоне таблички с надписью на иврите. Подпись к снимку «Шалом, братья и сестры» и указание в графе «место проживания» Тель-Авива недвусмысленно давали понять, что Орлов тайком перебрался в Израиль. В интервью «Фонтанке» беглец красочно описал свое приключение с тайным выездом с территории Крыма на частном самолете, предоставленном друзьями, поделился далеко идущими планами и нежеланием возвращаться в Россию. Судя по задержанию, страну он все-таки не покидал, а помощь друзей слегка преувеличил.

Учитывая действующую меру пресечения в виде ареста, Михаил Орлов будет под конвоем доставлен в Крым и помещен в следственный изолятор. На приговор Ялтинского горсуда подана апелляционная жалоба в Верховный суд республики.