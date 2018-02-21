Глава парламента Петербурга о кандидате в президенты: Собчак — как слон в зоопарке

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал намерение Ксении Собчак сместить Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга. Своим мнением он поделился с журналистами на брифинге в Мариинском дворце 21 февраля.

«Знаю, что она хочет сместить Полтавченко. Но ведь, знаете, слон в зоопарке тоже хочет 150 кг бананов в один день съесть, но кто ему даст? Также и Ксения Собчак. Она может молотить все, что угодно. Что она тут забыла? Кто ей будет давать муниципальные подписи?» – заявил председатель Законодательного собрания.

По его словам, Георгий Полтавченко — грамотный управленец. Ранее Макаров уже неоднократно заявлял, что поддержит его кандидатуру на следующих выборах губернатора.

Накануне Ксения Собчак заявила, что намерена требовать отставки главы Северной столицы. «Вчера я была в Петербурге. Я, честно говоря, не понимаю, как самый европейский город нашей страны оказался в такой ситуации, что вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдается церкви. Я считаю, что это неправильно. Исаакий должен быть музеем. И я не понимаю, почему в моем родном городе запрещают марш Бориса Немцова. Все это и многое другое — стыдно и позорно», – заявила она журналистам. Отметим, что на следующий день стало известно о согласовании марша памяти Бориса Немцова.