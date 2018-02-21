Полтавченко собирается пойти на третий срок

Георгий Полтавченко собирается принять участие в следующих губернаторских выборах. Они, по словам главы города, пройдут в 2019 году.

Об этом он сообщил в рамках интервью телеканалу «Санкт-Петербург», которое вышло в эфир 21 февраля. «Времени еще много. Не исключаю возможность, что на эти выборы я пойду», – заявил действующий губернатор.

Полтавченко и тележурналист Юрий Зинчук обсудили вопросы строительства метро, мостов, образования и уборки города. Кроме того, губернатор и интервьюер заявили — оба крайне рады тому, что в Петербурге родился действующий президент. «Надеюсь, и дальше так будет», – заключил Зинчук.

Напомним, что Полтавченко неоднократно отправляли в отставку. В частности, по версии политологов, ближайшая должна была произойти сразу после президентских выборов. Кроме того, кандидат в президенты Ксения Собчак ранее заявляла, что намерена бороться за отставку главы Северной столицы.

Георгий Полтавченко возглавляет Петербург с 31 августа 2011 года. Именно тогда он был впервые утвержден в должности губернатора — тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. В 2014-м Полтавченко пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. В сентябре 2019 года его полномочия истекут.