В Германии задержали россиянина за участие в беспорядках на чемпионате Европы-2016 по футболу

В аэропорту Мюнхена сотрудники немецких правоохранительных органов задержали россиянина. Его подозревают в участии в столкновениях болельщиков в ходе Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Об этом 21 февраля вечером в своем Facebook сообщает пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин. Он написал, что, по информации немецких полицейских, «против россиянина во Франции возбуждено уголовное дело». Сейчас решается вопрос о передаче его во Францию. Напомним, в июне 2016 года во французском Марселе перед матчем Россия-Англия и после него произошли массовые столкновения с участием российских, британских и французских футбольных фанатов. Некоторые участники конфликта получили тюремные сроки или были депортированы.

Микерин не называет имени задержанного, только уточняет, что речь идет об «уроженце Москвы» 1986 года рождения. «Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе — в поиске русскоязычного адвоката», – говорится в сообщении дипломата.