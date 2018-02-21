Туман «отключил» свет на ЗСД

Читатели «Фонтанки» вечером 21 февраля «потеряли» ЗСД и стадион на Крестовском острове. Горожане сочли это отключением электроэнергии, а на деле магистраль поглотил туман.

Тревожные письма пришли в редакцию «Фонтанки» около девяти вечера. «На стадионе и центральном участке ЗСД нет света», – уверяли читатели. Однако звонок в пресс-службу «Магистрали Северной столицы» и просмотр веб-камер над дорогой развеял версию о ЧП — плотный туман над заливом просто скрыл кусок дороги от глаз петербуржцев. Это заметно и на прямой трансляции с ЗСД в Youtube.

Как передают очевидцы с Морской набережной, с Васильевского острова также не видно стадион, даже малейших его очертаний.

фото – читатель "Фонтанки" Лев

Напомним, фотографии тумана накануне вечером горожане выкладывали в соцсети. Днём, как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, он сохранился на побережье. Морозная, но влажная погода подарила горожанам гало вокруг солнца и вторую телебашню, отражающуюся в облаках. Ночью 22 февраля температура воздуха в городе опустится до -24 градусов.