Федерация керлинга собирается бороться за Крушельницкого

В Федерации керлинга заявили, что будут добиваться разбирательств по делу Александра Крушельницкого, обвиненного в применении допинга на Олимпиаде-2018.

Об этом 21 февраля пишет РБК. «Мы не остановим следствие и будем добиваться разбирательств, чтобы вернуть честное имя Саше. Медаль в таких условиях все равно бы забрали. Факт мельдония в пробе невозможно отрицать. Но мы будем вести серьезную кампанию по выявлению виновных», — цитирует издание заявление Федерации.

Напомним, ранее сам Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», – заявил он.

Напомним, 20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.

Отметим, Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой принесли России первую олимпийскую награду по керлингу, получив бронзу в дабл-миксте.