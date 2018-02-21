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21.02.2018 21:08

Tele2 обеспечит интернет-доступ в петербургском метро

Оператор Tele2 планирует наладить голосовую связь и мобильный интернет в тоннелях петербургской подземки. Компания ведет переговоры с «МаксимаТелеком», запустившей бесплатный Wi-Fi в поездах, рассказал журналистам директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков.

Техническое решение и сроки проекта пока не определены. Компания рассматривает несколько вариантов обеспечения связи. «Пока тестируется только передача данных, – рассказал Олег Телюков. – А наша задача – дать абонентам еще и голосовую связь».

Обеспечение связи в тоннелях – это имиджевый проект, пояснил гендиректор Tele2 Россия Сергей Эмдин. «Люди проводят в метро много времени, но трафик не очень большой, меньше, чем в спальном районе. Затраты не окупаются», – рассказал глава компании.

В прошлом году Tele2 договорился с «МаксимаТелеком» об обеспечении связи в московском метро. Абоненты оператора могут разговаривать по телефону через Wi-Fi.


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