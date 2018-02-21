В Выборгском районе лопнул магистральный трубопровод

Трубопровод диаметром в один метр лопнул на улице Симонова вечером 21 февраля. В зоне аварии 30 жилых домов, которые ГУП «ТЭК» обещает поставить на проток.

Как сообщили «Фонтанке» в теплоснабжающей организации, прорыв локализуют возле третьего дома по улице Симонова. Течь вечером 21 февраля дала труба диаметром в тысячу миллиметров. На время локализации дефекта горячая вода не поступает в 30 зданий, однако как только аварийная бригада приступит непосредственно к работам по ремонту сети, дома будут поставлены на проток. «После локализации прорыв не скажется на снабжении абонентов», – заверили на предприятии. На завершение ремонта трубы такого диаметра предприятию по регламенту отводится до 28 часов.

Тем временем, на остывшие батареи и отсутствие горячей воды «Фонтанке» пожаловались жители пятого дома по улице Симонова и 98-го по проспекту Энгельса.

Напомним, по прогнозу синоптиков ночью 22 февраля температура воздуха в городе опустится ниже 20 градусов.