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23.02.2018 11:22

Плакали ваши сериальчики

Минкульт предлагает очередную полезную инициативу – навечно блокировать сайты с пиратским контентом, не дожидаясь суда и следствия. Все равно пираты в суд не ходят.
Плакали ваши сериальчики
коллаж "Фонтанки"

Министерство культуры разработало законопроект, по которому для блокировки сайтов с пиратским контентом не надо будет идти в суд. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. «Фонтанка» выяснила у экспертов, что авторские права – это, конечно, хорошо, но для нечестной конкуренции это будет раздолье. Да, и еще: обычным пользователям бояться не надо, в битве за контент их просто не заметят. Ну, останутся они без сериалов и музыки...


Пиратское раздолье

Пока для пиратов продолжаются «золотые времена»: чтобы удалить из Интернета нелегальный контент, правообладателю нужно идти в суд. И уже после судебного решения Роскомнадзор уведомляет сайт о претензиях и в течение трех дней блокирует доступ к нему. Хотя российские суды, если это действительно необходимо, работают быстро.

«Блокировки на основании решения суда прекрасно работают, – согласен гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Как показывает практика, оппозиционные ресурсы сверхоперативно блокируются судом». Например, миллиардер Олег Дерипаска подал иск против Насти Рыбки за публикацию материалов о его частной жизни 10 февраля, а уже 12-го Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внес в реестр запрещенных 7 видеороликов на YouTube и 14 постов в Instagram. Оперативно. Но это скорее эксклюзив, а на массовый пиратский контент существующих судов, скорее всего, просто не хватает.

Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин разделяет точку зрения Минкульта, что суд в таких вопросах просто не нужен. «Сегодня в 99% случаев иски по антипиратскому закону приходится предъявлять третьей стороне (хостерам и регистраторам), потому что установить юридическое или физическое лицо – владельца/админа пиратского сайта не удаётся. И в 100% случаев пираты не приходят в суд. Зачем вообще напрягать судебную систему, запускать адовый документооборот, чтобы доказать очевидный факт нарушения прав, который никто и ничем опровергнуть не может, не собирается, и вообще, делается это анонимно?» – вопрошает Бырдин.

Призма Минкульта

Поправки, придуманные Минкультом, говорят, что, во-первых, владельцы сайтов обязаны размещать на своих ресурсах контактные данные. Контакты нужны, чтобы правообладатель смог направить свои претензии. Если контактов нет – регулятор по надзору в сфере информационных технологий вправе этот сайт заблокировать уже по признаку «анонимности», – гласит текст законопроекта.

Если же контакты указаны, правообладатель может послать письмо с требованием удалить принадлежащий ему контент. Владелец сайта обязан отреагировать в течение 24 часов. Если за сутки контент не будет удален, правообладатель обратится к провайдеру с требованием заблокировать непослушный сайт. Если же и провайдер манкирует просьбы интеллектуальных собственников, в игру вступает Роскомнадзор. Он сам должен будет сделать очередную попытку связаться с владельцем пиратского сайта, на что также отводится 24 часа. В том случае, если и в этот срок уведомление останется без ответа, Роскомнадзор уже спокойно может принять решение о блокировке сайта навсегда. О том, что снятие ограничения доступа к такому сайту в сети Интернет не допускается, прямо написано в законопроекте.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын напоминает, что прошлой осенью неудовлетворённость проектом закона высказывал «Яндекс», который не хотел стать исполнителем решений по удалению ссылок на пиратские сайты из поисковой базы в досудебном порядке. «Это связано с тем, что конкурента – компанию Google пользователи таскают в европейские и американские суды  очень часто, и «Яндексу» совсем не улыбаются тяжбы из-за неряшливо составленных законов, – уверен Леонид Делицын. – Однако в той версии, которая обсуждается сейчас, поисковики не фигурируют».

Кому бояться?

Эксперты и по ту, и про другую сторону баррикад утверждают, что вся эта «игра престолов» – не про мелких игроков или частных пользователей: масштабы не те. В тексте законопроекта Минкульта прямо указано, что в первую очередь правообладатели без суда смогут удалять контент с сайтов.

По данным Роскомнадзора, в 2017 году в ведомство поступило более 1,2 тыс. определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в Интернете. Наибольшее количество касалось защиты прав на кинематографическую продукцию. В частности, Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерными отечественными кинофильмами «Аритмия», «Легенда о Коловрате», «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Крым», «Салют-7», «Гоголь», «Движение вверх», а также к американскому фильму «Интервью с Путиным» и популярным сериалам «Игра престолов», «Твин Пикс». Уже в этом году, например, фильм «Скиф» Роскомнадзор спасал от пиратов 151 раз, именно столько интернет-ресурсов получили требования об удалении пиратских копий.

«Охотиться за отдельными пользователями, выкладывающими чужой контент на персональных страничках, имеет смысл только в том случае, если на нарушителя можно наложить какое-то невероятно жестокое наказание, которое устрашит миллионы людей разом, – уверен Леонид Делицын. – Да и то владелец контента может попасть в ситуацию, похожую на известную историю с учителем Поносовым, оштрафованным за установку пиратской операционки на школьные компьютеры. Директор прославился, а владелец контента только вызвал негативные эмоции у пользователей. Предположим, провайдер навечно заблокирует пользовательскую страничку с чужим контентом. Для пользователя это, конечно, неприятно, но он это переживёт, а вот владелец контента и провайдер потеряют время, но ничего не заработают».  

Интерес навести порядок у правообладателей много выше, когда речь идет о специализированных ресурсах. По данным аналитического сервиса Similarweb, в топ сайтов по РФ на 17-м месте находится ресурс hdrezka, предлагающий сериалы и фильмы.

«Сайт опережает, например Сбербанк (19-е место в топе), у которого 120+ млн клиентов, в том числе 25,5 млн активных пользователей интернет-банкинга», – сравнивает Юрий Брюквин.

«Если люди в России страдают за политические репосты, то почему не пострадать за нарушение авторских прав? – тем не менее, смотрит под другим углом зрения генеральный директор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. – Вполне возможно, что проблемы будут у рядовых пользователей пиратского контента. Вспомните. Блокировки ресурсов начинались с благого дела – защита детей от вредной информации, ФЗ №139. А сегодня можно говорить об активном развитии цензуры в сети, когда блокируются ресурсы, которые не имеют никакого отношения к детям, из серии «советы, как обойти электрические счётчики». Не удивлюсь, если к Минкульту добавятся другие ведомства, которые найдут причины для блокировок тех или иных ресурсов. Сейчас цензурный ресурс хочет получить это министерство. Видимо, чтобы гасить «эффект Стрейзанд» после фильма «Смерть Сталина» и схожих историй».

Пираты не пройдут?

Правда, технологии блокировки, уже достаточно хорошо отточенные российским регулятором в области связи, все же пока работают не очень хорошо. Эксперты считают, что пираты все равно их обойдут, увы.

«Крупные пираты с середины девяностых годов умеют регистрировать новые домены и создавать новые сайты автоматически. Мелкие пираты будут переносить контент «руками», – поясняет Леонид Делицын.

«В части обхода блокировок вряд ли что-то принципиально изменится – это использование зеркал, а также приложений (в том числе для Smart TV) со встроенными техническими средствами обхода блокировок (прокси, VPN и т.п.)», – добавляет Юрий Брюквин.

По идее, можно попытаться оспорить закон, в котором эксперты не видят особого практического смысла. Юрий Брюквин считает, что оспорить подобные нормы помимо правозащитников и инициативных граждан могут захотеть крупные интернет-ресурсы и телеком-операторы. «Операторам связи бороться против этого закона нет смысла, – отвечает, однако, Дмитрий Петров. – Они зарабатывают не на контенте, а на оказании услуг по доступу к сети. Для операторов это, наоборот, полезная законотворческая инициатива. Большое количество нелегального контента создаёт нагрузку на сети. И эта нагрузка не монетизируется».

Более того, если нелегальные площадки вдруг заблокируют, что волей-неволей вырастет популярность легальных. И тогда такие площадки, возможно, будут развивать партнёрские взаимоотношения между операторами связи и поставщиками контента. «Насколько мне известно, smotreshka уже пошла по пути разделения доходов с операторами связи, – приводит пример Дмитрий Петров. – Они изначально выбрали такой путь продвижения. Возможно, это станет общим трендом. Хотя, например, ivi прекрасно существует, получая деньги напрямую, с операторами не делится».

Эпилог

«Безусловно, проблема использования нелегального авторского контента требует решения, необходимо продумывать и искать эффективные механизмы для ее урегулирования, – осторожна в оценках вице-президент по правовым вопроcам Федерации интеллектуальной собственности Вера Мартинович. – Но радикальные меры могут быть во многом чреваты – есть риск, что они станут инструментом для нечестной конкурентной борьбы».

«Если законопроект пройдет, то, по сути, споры между правообладателями и интернет-ресурсами из судебной плоскости перейдут в плоскость тотального уничтожения, – уверен и сетевой аналитик Юрий Брюквин. – Ведь для блокировки понадобится только заявление правообладателя. Таким образом, можем прогнозировать резкий рост блокировок интернет-ресурсов, в том числе без достаточных оснований. Как следствие, скорее всего, это приведет к росту критических настроений среди обычных пользователей, которые лишатся доступа к качественному и вполне легальному контенту из-за злоупотреблений новыми нормами со стороны недобросовестных правообладателей».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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