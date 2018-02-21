«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров

Как утешить американца после проигрыша США, перехитрить корейский транспорт и не дезертировать. Волонтеры поделились с «Фонтанкой» тонкостями олимпийской жизни в Пхенчхане.

Учителя, врачи, редакторы поставили на паузу повседневные заботы, чтобы получить ещё одну жизнь. Дорога за свой счёт, взамен бесплатное жильё, еда и униформа. Правда, если не отработал положенный срок, то одежду придётся вернуть. Но на Игры едут не в поисках халявы, Олимпиада интересует гиков от спорта, они готовы все волонтёрские выходные проводить рядом со своими кумирами.

В Южную Корею из России приехали 120 добровольцев. Больше волонтёров на Олимпиаде только из Америки — 250 человек. А всего иностранцев примерно тысяча. Столица XXIII Игр расположена в провинции Канвондо. В ней проживает 3% из 50-миллионного населения страны. Организаторы не построили здесь отели из-за туристической бесперспективности, но возвели многоквартирные дома. Ближе к центру поселили спортсменов и журналистов, волонтерам достались общежития и гостиницы на отшибе.

Фото: Александра Колесникова

Олимпийский день учительницы английского языка из Улан-Удэ начинается в три утра. В четыре приезжает автобус, который полтора часа везет Татьяну Раднаеву в керлинг-центр Gangneung — отстоять 8 часов в билетной зоне. Чтобы попасть сюда, Татьяна заполнила анкету, прошла тесты по английскому, личное собеседование по Skype, взяла отпуск, купила билеты.

Фото: instagram.com/radtatyana007

Трудовой день добровольца — стандартные восемь часов плюс выходные. Свободное время можно потратить на экскурсию или поездку в соседний город, но волонтеры предпочитают спорт. Как говорит Татьяна, «фигурное катание и хоккей — наше всё». Проходки разыгрываются с помощью лотереи, и только удача решает, увидит ли волонтер Олимпиаду дальше собственной площадки.

Всего на Играх задействована тысяча иностранных волонтёров, они растворяются в 18 тысячах местных, поэтому быт удовлетворяет национальные привычки и вкусы. На завтрак ни разу не подавали яичницы, блинчиков, каши или хотя бы бутерброда с колбасой. Только местная кухня: рис, кимчи (острые овощи) и мясо. Первые два пункта повторяются на обед и ужин.

Неподготовленные добывают пропитание в магазинах, подготовленные привезли продзапас из России.

Чтобы не шокировать туристов, корейские власти на время Игр запретили в местных ресторанах блюда с собачьим мясом. По данным СМИ, не все заведения исполнительны. Российские волонтеры, напротив, говорят, что национальный деликатес найти трудно, да и сами корейцы его не жалуют.

«Корейцы интересуются, нравится ли мне их еда. Но для них самих она зачастую острая. Я как-то в столовой познакомилась с двумя кореянками, и когда они увидели, что я съела весь суп, то спросили, острый он или нет. Я ответила, что острый, но вкусный. И посмотрела на их тарелки: они были почти полными. То есть они не смогли съесть свой острый суп и были очень удивлены, что я съела весь», — рассказывает волонтерка Анна Ерофеева, приехавшая из Миасса.

Фото: Анна Ерофеева

Из-за норовируса в Пхенчхане запрещены рукопожатия, но волонтерка из России Елизавета подозревает, что европейцев косит не инфекция, а неискушенность в острой пище. Сама Лиза не выдержала, вернулась домой.

«Холодный рис и кимчи — для иностранцев это непривычно как минимум, поэтому, я думаю, и происходили расстройства. Сейчас я переписываюсь с девочками, находящимися в Корее до сих пор, они стараются питаться за свой счёт в кафе, так как невозможно есть кимчи и рис весь день, ну и конечно, они не хотят заразиться никаким вирусом», — аргументирует Елизавета.

Фото: Александра Колесникова

Не всем досталась кровать. Кому-то пришлось расположиться на матрасе. Когда тебя понимают, можно пережить любые неудобства, но соседями Лизы оказались местные, а их сочувствие на корейском не смогло компенсировать Лизин дискомфорт.

Фото: из личного архива Елизаветы

«Я действительно хотела быть волонтером, готовилась к этому почти год и могла бы выдержать практически все лишения. Но тот факт, что никто из окружающих меня волонтеров не мог говорить по-английски, просто обескуражил меня. Я просто не могла ни кем общаться, кроме одной итальянки. А я приехала улучшать свой английский (одна из самых основных целей). Так что я поняла, что не только порчу свое здоровье, находясь в таких условиях, но и не развиваюсь и трачу своё время», — объясняет свой побег россиянка.

Фото: из личного архива Елизаветы

Корейская зима без снега, холодно, ветрено и влажно. Однажды из-за урагана пришлось перенести соревнования. Волонтёры согреваются термопакетами под одеждой.

кампус, где живут волонтеры Фото: Анна Ерофеева

С 1988 года для профилактики ВИЧ на всех Олимпийских играх раздают презервативы. В Южной Корее заготовили рекордное количество — 110 тысяч упаковок, это на 10 тысяч больше, чем в Ванкувере и Сочи.

Александра Колесникова работала на Паралимпиаде в Сочи, говорит, что у берега Чёрного моря было красивее.

«У корейцев большие проблемы с английским, в Сочи у ребят с этим было лучше. Транспорт здесь ходит хуже, то не по расписанию, то вообще не приходит, и боишься остаться ночью ночевать где-нибудь на полу. Моя соседка в допинге работает, и в Сочи на допинге работала, говорит, в Сочи их гораздо серьёзнее готовили и строже подходили к процедуре и оповещению», — рассказывает Александра.

К спортсменам в серой форме остаётся повышенное внимание. По словам волонтёров, корейцы почти не используют официальную формулировку МОК – «атлеты из России», предпочитая называть россиян «командой из России».

Анна Ерофеева в национальной корейской одежде Фото: Анна Ерофеева

«На церемонии награждения сильно поддерживали и Семена Елистратова, и нашу команду по фигурному катанию, в микст-зоне журналисты дольше всех общались именно с ними, а не с победителями», — вспоминает Анна Ерофеева.

Бывают курьезы. После бронзы по керлингу к волонтёрке подошёл американец и потребовал вернуть 100 долларов за билет, потому что его расстроила «победа русских». Деньги ему, конечно, не вернули, но наверняка жителя Штатов смягчил допинг-скандал, из-за которого теперь эта «русская победа» под вопросом.

Фото: instagram.com/radtatyana007

«Тут постоянно люди спорят о судействе, ругаются, тоже делятся на группы по предпочтениям... Но это не связано с флагом чаще всего. Особенно если это серьезные дискуссии, а не просто крики «наших засудили», — рассказывает Алла из Миасса.

Девушка побывала в 80 странах. В Корее второй раз, так что бытом её не сломить. «Обожаю картошку, а ее тут готовят редко», — только и замечает россиянка. Свои выходные она проводит на катке, смотрит тренировки фигуристов. Даже в переписке просит журналиста подождать, чтобы не отрываться от волнующего процесса.

«Все сложности с организацией — такая фигня по сравнению с возможностью видеть тренировки», — замечает Алла. Её зона ответственности — Gangneung Ice Arena, где проходят соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.

«Вот я очень люблю наше парное катание. Я расстроилась, что наши не взяли медаль. Но я очень расстроилась и за китайцев, которые могли победить, но не победили, порадовалась за итальянцев, которые выдали шикарный прокат, за северокорейцев, огорчилась за австралийцев, которые не прошли в произвольную программу. Что касается фигурного катания, то здесь есть те, кто болеют только за своих. Но их намного меньше, чем на хоккее, футболе, волейболе. Наверное, это как искусство. Мало кто ведь любит только своих композиторов, только своих художников».

Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»