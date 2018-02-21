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21.02.2018 20:03

«МБХ Медиа» Ходорковского сообщил о блокировке Роскомнадзором

По требованию прокуратуры доступ к сайту «МБХ Медиа», который стал преемником заблокированной «Открытой России», ограничен.

Об этом сообщается на самом ресурсе, страницы которого еще можно загрузить. «Причины блокировки пока неизвестны. Никаких писем от Роскомнадзора нам не поступало», — пишет главный редактор издания Вероника Куцылло.

На сайте Роскомнадзора указано, что решение вынесено 20 февраля на основании статьи 15.3 закона об информации. Судя по ней, сайт «МБХ Медиа» содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Напомним, в конце декабря Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России», так как на сайте распространялись материалы организаций, признанных нежелательными.После Михаил Ходорковский заявил о запуске проекта «МБХ Медиа».

 


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