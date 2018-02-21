BMW уже купили. Итоги 12 дня Олимпиады

Медали в лыжах и фристайле, война между российскими фигуристками и первый хоккейный полуфинал за 12 лет.

В среду, 21 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыгрывали семь комплектов медалей. Россияне выиграли две награды, одну упустили и сделали шаг на пути к еще двум. Неплохо, но золота по-прежнему нет.

Два мировых рекорда за 20 минут

Главный событием 12 дня Олимпиады стала битва двух юных россиянок в одиночном фигурном катании – чемпионкой последних двух чемпионатов мира Евгении Медведевой и золотого призера предолимпийского чемпионата Европы Алины Загитовой.

Первой 18 лет, и она тянула всю сборную по фигурному катанию последние три года. Второй — 15, и она возникла словно из ниоткуда.

Еще год назад о Загитовой знали только специалисты. Слухи, что в группе тренера Этери Тутберидзе растет очередная (после Юлии Липницкой и Евгении Медведевой) суперзвезда, расползались медленно. И даже выигранный Загитовой в марте чемпионат мира среди юниоров ни о чем не говорил. Например, перед Олимпиадой в Сочи чемпионом среди юниоров стала Елена Радионова. И кто о ней с тех пор что-то слышал? Загитова же буквально за полгода преодолела путь от просто талантливого юниора до претендента на золото Олимпиады. В конце 2017 Алина выиграла финал Гран-при (Медведева в нем не принимала участия из-за травмы) и буквально через две недели взяла титул чемпионки России (тоже в отсутствии Медведевой). Только после этого о юной девушке заговорили всерьез, но как настоящую конкурентку Медведевой ее все равно еще не воспринимали. Первая очная дуэль между ними произошла на чемпионате Европы, и там Загитова впервые обошла более опытную Медведеву. После этого их противоборство окончательно начали сравнивать с легендарным соперничеством Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на рубеже тысячелетий.

Олимпиада для Медведевой должна была стать матчем-реваншом. Трудно представить, насколько ей сейчас обидно: три года целенаправленно идти к золоту Олимпиады, сметая все на своем пути, и споткнуться о 15-летнюю девочку. Пока только споткнуться. Короткую программу в Пхенчхане Медведева откатала блестяще, набрав 81,61 балла и установив тем самым мировой рекорд. Но Загитова сделала, казалось, невозможное: выступила еще лучше с результатом 82,92 баллов, установив второй за 20 минут мировой рекорд. 23 февраля фигуристки покажут произвольную программу, по итогам которой и определится чемпион. Будет очень жарко.

Сварщик-призер

В среду россияне завоевали очередные две медали. Серебро принесли лыжники: Денис Спицов и Александр Большунов стали вторыми в командном спринте свободным стилем. Причем от выигравших норвежцев наш дуэт отстал совсем немного – на 1,71 секунды. Мы уже много писали, что для молодых россиян, которые, не случись допингового скандала, могли вообще не отобраться на эту Олимпиаду, любая медаль — успех. Но аппетит приходит во время еды, и вот они уже сами сокрушаются из-за упущенного золота.

«Для золота хватало всего, просто помешала маленькая тактическая ошибка Дениса на его последнем этапе. Им было потеряно несколько секунд, поскольку он встал за Манифика, который немного притормозил его, он не смог работать за Сундбю. Я старался закрыть просвет, но Йоханнесу этого достаточно, чтобы на финише завоевать золотую медаль», – рассказывал после гонки Большунов.

На счету наших лыжников уже шесть медалей и это почти половина от общего количества завоеванных Олимпийскими атлетами из России в Пхенчхане наград (всего 13).

Вторая медаль сегодняшнего дня принадлежит, не побоимся этого слова, электрогазосварщику из Мончегорска Сергею Ридзику. У него даже диплом соответствующий есть. Его финальный заезд в ски-кроссе едва не закончился трагедией уже в самом начале: россиянин столкнулся с канадским спортсменом и оба упали. Вот только у канадца лыжа отскочила и ему пришлось завершить заезд, а у Ридзика экипировка осталась на месте и он спокойно поехал к бронзовым медалям.

– Можно сказать по-русски? – простодушно ответил после финиша вопросом на вопрос мончегорец о завале в начале заезда. – Жопа. И это еще мягко сказано. Я думал, что уже все, медаль ушла. Но когда увидел отстегнувшиеся лыжи своего соперника, то немного воодушевился – я-то остался в лыжах. У меня появилась еще одна надежда, что не все потеряно и я могу побороться за медаль. Конечно, финишировал не так, как планировал, но что получилось, то получилось

Все дело в линзе

Титул главного неудачника дня заслуженно отходит вратарю хоккейной сборной Норвегии Ларсу Хаугену. В начале первого периода четвертьфинального матча против России у него из глаза выпала линза. После этого в одной из пауз хоккеист вынул и вторую линзу и выбросил ее на лед. Буквально через несколько минут он пропустил первый гол, автором которого стал российский нападающий Михаил Григоренко. Следом Никита Гусев и Вячеслав Войнов по очереди забросили в ворота Норвегии еще две шайбы. Непонятно почему, но норвежцы решились на смену вратаря только в начале второго периода. Помогло им это, правда, не сильно и Россия выиграла со счетом 6:1, впервые за 12 лет выйдя в полуфинал Олимпиады. За выход в финал российская команда сразится с Чехией. Другую полуфинальную пару составили команды Канады и Германии, которая сенсационно обыграла Швецию.

Видео дня

В интернете опубликовали видео, записанное в одном из московских автосалонов, где для российских олимпийцев уже заготовлены 140 автомобилей BMW.

Как выяснила радиостанция «Говорит Москва», машины закупил Фонд поддержки олимпийцев России. X6 достанутся золотым призерам, X5 – серебряным, X4 – бронзовым.

Открытым остается только один вопрос: если всего в Пхенчхане 169 российских спортсменов и, естественно, медалистами из них по итогу станет меньшая часть (с учетом хоккейной команды – около 45 человек), для кого остальные машины?

Фонд поддержки олимпийцев России пока отмалчивается. Добавим, что помимо машин призеры должны получить солидный премиальные – 4 млн рублей за золото, 2,5 млн – за серебро, 1,7 млн – за бронзу.

Цитата дня

Французский лыжник Морис Манифика, которого на Олимпиаде уже несколько раз обошел на пьедестале россиянин Денис Спицов, кажется, на что-то намекнул.

«Я не удивлен результатами Спицова в Корее, ведь он был силен и до старта Игр. Поэтому нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года. Есть для этого основания? Известные события подсказывают, что определенные основания есть».

Расписание финалов на 22 февраля

05:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп

07:10. Хоккей. Женщины. Финал

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м

13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м

13:00. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м

13:20. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

14:15. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»