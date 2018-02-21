«Фонтанка» за 60 секунд — 21 февраля

На новой сцене Театра Европы прикопали 45 млн рублей. По этому поводу следователи заглянули в трехэтажный особняк предпринимателя Максима Корнеева. Про Максима известно: чуть что не по нему, обещает переломать ноги.

Включить камеру, прочитать цифры с экрана, потрогать ухо, моргнуть, внести деньги. Банкиры получат о нас столько информации, что смогут продавать по 200 рублей за душу. Это не антиутопия, это биометрическая идентификация.

Фигуристки сборной России Евгения Медведева и Алина Загитова в короткой программе на Олимпиаде дважды установили мировой рекорд. Последнее слово осталось за пятнадцатилетней Алиной.

Президент США Дональд Трамп надумал запретить "скользящий приклад", который превращает полуавтоматическую винтовку в автомат. Объясняем, почему это не имеет смысла. Спойлер: заменить вредную приспособку можно обычной резиночкой.

Продюсер Игорь Матвиенко прыгнул на рэперов. Пропагандируют, мерзавцы, секс и наркотики. Мы посмотрели, что пропагандируют питомцы Матвиенко. Они, наверное, не в курсе, но есть такое слово — промискуитет.

Телеведущую Екатерину Андрееву спрятали от европейской части России. Еще бы — человек с такой степенью ментальной эмансипации просто опасен для масс. Заразит позитивом.

В Петербурге устроили мастер-класс по лучшей польской настольной игре 2012 года — «Очередь» (Kolejka). Цель — успеть раньше всех туда, где выкинут что-нибудь полезное. В России игру не купить. Говорят, запретили из-за антисоветской пропаганды. А зря, ничем не хуже «Монополии».

В Петербурге пенсионер на кроссовере аккуратненько съехал в подземный переход. Покатался там и решил, что пора обратно. Но оказалось, что машинка по лестнице подниматься не умеет. Седина в бороду, бес в карбюратор.